Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, taraftarlar ve üyelerle Kalamış’ta bir araya gelerek gövde gösterisi yaptı. Konuşmasında, “Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız” vurgusu yapan Koç, “Hepimiz bundan sorumluyuz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz. Bugün elimi taşın altına koydum. Sonra çok geç olabilirdi. Mali durum bağımsızlığımızı tehlikeye düşürecek hale geldiği için aday oldum. Benim en önemli karakteristiğim, sadakatimdir. Bundan dolayı karşınızdayım” sözlerini kullandı.



Ben varken kuyruk vardı

Aziz Yıldırım’ı amatör şubelerdeki başarısıyla takdir eden Koç, “Başkan olursam, bırakın amatör şubeleri kapatmayı iki şube daha açacağız. Biri engelli sporcular için olacak diğeri ise e-spor. Göreve geldiğimiz gün tüm amatör şubelere sponsorluk anlaşması yapılacak” derken şöyle devam etti: “Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor. Ben yönetimdeyken, stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Başkan adayı olmak için 200 imza yeterli. İmza için ürkenler olabilir. Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz...”



Yıldırım’a gönderme

“Bugüne kadar bazı insanlar yönetime muhalefet yapmamızı, tenkit etmemizi beklediler. Böyle bir tavır fıtratımda yok. ‘Fenerbahçe futbolda kaybetsin ki Ali Koç seçilsin’ düşüncesinde olan taraftarlar vardır. Bu düşünceyi tasvip etmiyorum. Böyle düşünenler varsa ben kesinlikle sizin için doğru bir aday değilim. Bana oy vermeyin” diyen Koç, “Seçilmem halinde iletişim kanalları açık olacaktır. Kendine güvenmeyen insan bundan kaçar” diyerek Aziz Yıldırım’ın tersi yöndeki kararını eleştirdi. Koç başkan olması halinde kulüpte işten çıkarmalar yapacağı yönündeki söylentileri ise yalanladı.