Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı tanıtım toplantısı bugün Riva TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenleniyor...



TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 10.00’da başlayan tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı...



Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan ve ülkemiz için büyük tanıtım fırsatı olan UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylık sürecinin anlatılacağı, logosunun ilk kez tanıtılacağı ve sloganın ilan edileceği tanıtım töreniyle ilgili tüm detayları belli oldu...



İŞTE EURO 2024 LOGO VE SLOGANIMIZ: "BİRLİKTE PAYLAŞALIM"



İlk olarak sözü alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamaları şöyle;



"Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve milletimizin desteğiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını ülkemize hediye etmek istiyoruz."