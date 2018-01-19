Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında adalesinden sakatlanan Pepe, Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

TOSİC-MİTROVİC OYNAYACAK



Osmanlı karşılaşmasının ikinci yarısında adalesinden sakatlanan Portekizli yıldız, 56. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bırakmıştı. Sağlık heyetinin hemen tedavi altına aldığı tecrübeli stoperin dinlendirilmesi gerektiği ve bu sebepten pazar günkü Antalyaspor deplasmanında oynayamayacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra kaleci Denys Boyko'nun, Club Brugge’a kiralık olarak gitmesinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transfer Vida'ya da, yabancı kontenjanında yer açılamadı.

Şenol Güneş'in Pepe ve Vida'nın yokluğunda savunma hattında Dusko Tosic ile Mitrovic’i oynatmayı planladığı ifade edildi.