Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla geldiği sarı lacivertli takımda beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ozan Tufan'ın yeni takımı da belli oldu... İşte, Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan milli yıldızın yeni rotası...

Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan için İspanyol kulübü Real Betis'ten açıklama geldi.

REAL BETİS GİZLEMEDİ



Betis'in başkan yardımcısı Lopez Catalan, "Ozan Tufan konusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim, Ozan'ın transferi olabilir. Şu aşamada buna böyle bakabiliriz" dedi.

Ozan Tufan'ın önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu artık İspanya'da forma giyecek ve Real Betis formasını terletecek.

Bu arada Ozan Tufan, A takımla idmanlara çıkamadığı için transfer olana kadar U19 ekibinin teknik patronu Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.