Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Alanyaspor maç özeti izle golleri, önemli anları ve tüm detayları haberimizde. Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Kasımpaşa, sahasında iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22 ve 71'de Samuel Eduok ile 87'de Mbaye Diagne kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un sayıları ise 15'te Efecan Karaca ve 45+1'de penaltıdan Emre Akbaba'dan geldi. Konuk ekipte Mamadou Fofana, 82'de direkt kırmızı kart gördü. Ligde 4 maç (3 yenilgi, 1 beraberlik) sonra galip gelen Kasımpaşa, puanını 22'ye yükseltti. Yoluna yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile devam eden Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı. İşte Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı bilgileri, Kasımpaşa Alanya maçı canlı skoru ve detayları...



KASIMPAŞA 2-2 ALANYASPOR (GENİŞ ÖZET)

90' Ve maçta son düdük çalıyor. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Kasımpaşa Alanyaspor'u kendi evinde 3-2 maplup ediyor.

90' Maçın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

90' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Markus Neumayr ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Loret Sadiku vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan farklı şekilde dışarı çıkıyor.

89' Orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan İlhan Depe ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu kaleci Haydar Yılmaz kornere tokatlıyor.

89' Mbaye Diagne gol sevincini abarttığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

88' Golün pasını veren oyuncu Markus Neumayr oluyor.



88' GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Markus Neumayr ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas önünde topa hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin golüyle skoru 3-2'ye taşıyor.



85' Kasımpaşa üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. David Pavelka çıkıyor ve yerini Mbaye Diagne'ye bırakıyor.

84' Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Samuel Eduok kaleye şutunu çekiyor. Bu top kaleci Haydar Yılmaz'ın kontrolünde kalıyor.



82' KIRMIZI KART! Mamadou Fofana, sol kanatta Veysel Sarı'ya yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atılıyor.



80' Welinton Silva'nın yaptığı hatayla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet bekletmeden kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu kaleci Haydar Yılmaz açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini engelliyor.

79' Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Lamine Gassama ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Efecan Karaca kaleye bekletmeden şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.

76' Kasımpaşa ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Bernard Mensah çıkıyor ve yerini Markus Neumayr'a bırakıyor.

75' Fabrice N'Sakala, Trezeguet'i sert müdahaleyle yerde bırakıyor ve atağı kestiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılıyor.

73' Aytemiz Alanyaspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Chisamba Lungu çıkıyor ve yerini Taha Yalçıner'e bırakıyor.

71' Golün pasını veren oyuncu David Pavelka oluyor.



71' GOOOLLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen David Pavelka kısa pasını ceza sahası içindeki Samuel Eduok'a gönderiyor. Samuel Eduok topu soluna çekiyor ve penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golüyle 2-2'lik beraberliği yakalıyor.



70' Sağ kanatta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içindeki Samuel Eduok'a pasını gönderiyor. Altıpasın hemen önünden Samuel Eduok sert bir şut çekiyor. Bu top ön direğe çarpıp ceza sahası dışına çıkıyor.

69' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu top kaleci Haydar Yılmaz'ın kontrolünde kalıyor.

68' Sağ kanattan Strahil Popov'un taşıdığı topla buluşan Samuel Eduok ceza sahası içinde topa dokunuyor ancak bu topu kaleci Haydar Yılmaz kontrol ediyor.

66' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu top takım arkadaşından geri dönüyor.

65' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu araya giren kademe oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

64' Sağ kanattan aldığı kısa pasla topla buluşan Emre Akbaba kaleye uzak noktadan şutunu çekiyor. Bu top üstten dışarı çıkıyor.

63' Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Junior Fernandes kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top barajdan geri dönüyor.

60' Kasımpaşa ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. John Murillo çıkıyor ve yerini İlhan Depe'ye bırakıyor.

58' Sol kanatta atılan kısa pasa hareketlenen Samuel Eduok ofsaytta kalıyor.

57' Orta alana yakın bölgede kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topu araya giren savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

55' Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Trezeguet ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Veysel Sarı kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

54' Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Fabrice N'Sakala ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

50' Atılan uzun topa hareketlenen Chisamba Lungu sol kanatta ofsaytta kalıyor.

50' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kaleci Haydar Yılmaz kontrol ediyor.

46' Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ikinci yarıya başlayan taraf oluyor.

45' Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Aytemiz Alanyaspor, 2-1'lik skor ile soyunma odasına galip giden taraf oluyor.



45' GOOOLL!! 45' Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Emre Akbaba sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor. Kaleciyle topu ters köşeye yatırıyor ve şutu ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıyor.

45' Syam Ben Youssef ceza sahası içinde elle oynuyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.

45' Elle oynama sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Emre Akbaba geçiyor.

45' Syam Ben Youssef, ceza sahası içinde elle oynuyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.

45' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmiyor. Topu takip eden savunma oyuncuları bu topu kendi yarı sahalarından uzaklaştırıyor.

44' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top Kenneth Omeruo'dan sekip kornere gidiyor.

43' Kenneth Omeruo, Emre Akbaba'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

42' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen David Pavelka bu topu dışarı gönderiyor.

41' Welinton Silva'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu takip eden David Pavelka yayın hemen önünde bekletmeden kaleye şutunu çekiyor. Bu top kale direğinin hemen yanından dışarı çıkıyor.

41' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

40' Sol kanattan atılan kısa pasa hareketlenen Loret Sadiku ofsaytta kalıyor.

35' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

34' Sol kanatta topla buluşan Veysel Sarı ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top Efecan Karaca'ya çarpıp kornere gidiyor.

33' Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Fabrice N'Sakala ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

30' Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

28' Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Efecan Karaca ceza sahası içine topu dolduruyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla Mamadou Fofana buluşuyor. Kaleyi cepheden gören noktadan Mamadou Fofana kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

22' Golün pasını veren oyuncu Strahil Popov oluyor.



22' GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta David Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas içinde topa hareketlenen Samuel Eduok kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Samuel Eduok'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

22' Aytemiz Alanyaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Sakatlanan Serge Mbilla Etame çıkıyor ve yerini Chisamba Lungu'ya bırakıyor.

17' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademeye giren oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

15' Golün pasını veren oyuncu Isaac Sackey oluyor.



15' GOOOLL!! Orta alandan gelişen hızlı atakta topla buluşan Isaac Sackey orta yuvarlaktan pasını Efecan Karaca'ya gönderiyor. Sağ kanattan ceza sahası içine topla giren Efecan Karaca sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

14' Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serebest vuruş sonrasında topun başına geçen Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

7' Orta alanda yapılan karşılıklı top kayıpları ile oyun devam ediyor.

3' Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Isaac Sackey ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

3' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademedeki oyuncular tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

1' Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maç ev sahibi Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlıyor.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa, Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligin 18. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakası, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Olivier Veigneau'nun tedavisi sürüyor. Bu müsabaka öncesi 19 puanlı Kasımpaşa 11., 18 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 13. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

KASIMPAŞA AYTEMİZ ALANYASPOR ARASINDAKİ İSTATİSİTKLER

İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Kasımpaşa kazandı. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği üç maçta da karşılıklı goller oldu. Ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Kasımpaşa (1B 3M), ondan önce oynadığı dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı.

Alanyaspor ise beş maçtır ligde galibiyet alamıyor. Alanyaspor ligde deplasmanda oynadığı son üç maçı kaybetti ve bu süreçte kalesinde maç başına 2,7 gol gördü. Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla başarılı çalım atan takım; en fazla başarılı çalım atan isim ise Vagner Love. Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım. Alanyaspor ise Galatasaray'ın ardından bu alanda üçüncü sırada. Bu sezon ligde penaltıdan en fazla gol yiyen takım Alanyaspor. Bu sezon ligde en fazla top kapan takım Kasımpaşa; en fazla top kapan isim ise Veigneau. Vagner Love, Kasımpaşa'ya karşı ligde forma giydiği üç maçta iki gol attı.