Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu heyecanını geçen 8 takım, çeyrek finale yükselme başarısını göstermişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akın Çorap Giresunspor, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisar'ın çeyrek final mücadelesi sergileyeceği Türkiye Kupası'nda çeyrek final için kura çekimi yapıldı. Peki Türkiye Kupası'nda hangi takım hangi takımla eşleşti. Türkiye Kupası fikstürü nasıl oldu. İşte Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ile ilgili detaylar...

Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar 30 - 31 Ocak, rövanş maçları da 6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finali geçerek yarı finale adını yazdıracak takımlar ise yarı finalde ilk maçları 27-28 şubat, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan tarihlerinde oynayacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisar

Seri başı olmayan takımlar:

Gençlerbirliği, Konyaspor ,Kayserispor, Akın Çorap Giresunspor