Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un Mas’ın yerine aldığı ve 2,5 yıllık sözleşme yaptığı Filip Novak için dün imza töreni vardı. Danimarka ekibi Midtjylland’dan transfer edilen Çekyalı oyuncu duygu ve düşüncelerini anlattı. Trabzon’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ve iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Novak “Trabzon’a gelirken eski Trabzonsporlu Celustka ile görüştüm ve bilgi aldım. İlk duyduğum şey taraftardı, Türkiye’deki en iyi taraftar olduğunu ve ne kadar coşkulu olduğunu duydum. Burada 4 tane Slovak arkadaşımız var, neredeyse onlarla aynı dili konuşuyoruz. O benim için çok iyi olacak” dedi. 7 rakamının kendisi için uğurlu olduğunu belirten Novak bu sebeple 77 numarayı tercih ettiğini söyledi. Trabzonspor’a gelmeden önce kadroda hangi oyuncuların olduğuna baktığını belirten sol bek “Önemli oyuncular var burada. Buraya gelmeden önce hem ailemle hem de menajerimle uzun süre düşündük. Trabzonspor, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde sürekli yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım. Dolayısıyla hepimiz için çok iyi olacağına karar verdiğimiz için buradayım. Kendimi sol bekte oynarken rahat hissediyorum ve ofansif yönüm de var. Burada zorlanacağımı sanmıyorum” diye konuştu.