THY Euroleague 19. haftası Anadolu Efes ile Fenerbahçe Doğuş’un kapışmasına sahne oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe 89-84’lük skorla kazandı ve THY Euroleague’deki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Maça Anadolu Efes 10-0’lık seriyle başladı. Mola sonrası Fenerbahçe oyundaki dengeyi kurdu ve ilk çeyrek 24-24 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyot pota altı sayılarıyla açıldı. Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı. Ergin Ataman’ın molası da Obradovic’in ekibini durduramadı ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 46-35. Melih Mahmutoğlu bu bölümde 14 sayıyla yıldızlaştı. Üçüncü çeyrekte Efes 6-0’lık seriyle farkı 5 sayıya çekti: 46-41. Farkın daha da azalmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler yeniden kontrolü ele aldı ve final bölümü öncesi 68-57 öndeydi. Son çeyrekte 35. dakikada skor 78-70’le Fenerbahçe lehineydi. Tony Douglas bu bölümde üçlükleriyle yıldızlaştı. Son 19 saniyede fark 5’e indi. Kalan saniyeler Anadolu Efes’in rakibini yakalamasına yetmeyince Fenerbahçe Doğuş salondan 89-84 galip ayrıldı.
Nefes kesen maç
20.01.2018 - 07:52 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes karşısında ikinci çeyrekte açtığı farkın kapanmasına izin vermeyen Obradovic’in ekibi üst üste 4. maçından da zaferle ayrıldı
Etiketler : fenerbahçe,anadolu efes,
537802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/537802.aspx
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4
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10
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Osmanlıspor
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5
2
10
26
34
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10
4
3
26
14
12
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5
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26
17
9
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