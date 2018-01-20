Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da seçim zamanı... Dursun Özbek yönetiminin 18 Aralık 2017 tarihinde aldığı kararla sarı-kırmızılı camiada olağanüstü seçime gidileceği duyurulmuştu. Özbek’in karşısına tek rakip çıktı; iş adamı Mustafa Cengiz. Yaklaşık 1 aylık hazırlık sürecinin sonuna gelindi. Bugün Galatasaray Genel Kurulu kararını verecek. Ya Dursun Özbek devam edecek ya da Mustafa Cengiz koltuğu devralacak. Galatasaray Kulübü’nün yeni yönetiminin belirleneceği genel kurul Galatasaray Lisesinde saat 10.00’da başlayacak. Üyeler için 18 sandık kurulacak. Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için sarı oy pusulaları kullanılacak. Oy kullanma işlemi 15.00’te sona erecek. Genel kurulda 7 bin 688 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.



Albayrak: Rengim sarı

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, seçimde Cengiz’e destek vereceğini açıkladı. Albayrak “Dursun Özbek’in ‘Kaçtılar’ lafı hoş değil. Ünal Aysal’a laf sokmayı bırakıp kendi işine baksın. Ben seçilip yönetime gelirsem Fatih Terim kimi isterse onu transfer edeceğim. Dursun Özbek’in zaten benimle görüşmek gibi bir niyeti olmaz. Ben Mustafa Cengiz’i destekleyeceğim ve sarı oy vereceğim” dedi. Başkan Dursun Özbek de dün medya ile bir araya geldi ve “22 milyon dolar kefaletim var. Otel inşaatı tamamlandığında benim kefaletim düşecek. Ben 30 milyonun başkanı olmak, 30 milyonu kucaklamak istiyorum. Selahattin Beyazıt’ı örnek aldım. Galatasaray’a gayrimenkul kazandırmak istiyorum. En büyük arzum o” ifadelerini kullandı.