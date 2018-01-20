Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla Süper Lig’de Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor’a karşı iki maçı da kazandı. Terim’in öğrencileri bu 3 maçta rakip filelere 9 gol gönderirken, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Lig yarışının çok çetin geçeceğini söyleyen Terim oyuncularına “Şampiyonluk için her maç final” dedi.

Mariano sevinci

Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Akhisar maçında sakatlanan Mariano muhteşem geri döndü. Kampta formuna kavuşan Brezilyalı sağ bek Buca maçında gösterdiği performansla da takdir topladı. Mariano’nun bu performansı Terim’i çok mutlu etti.