Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş golcü arıyor ama yapılan temasların olumsuz sonuçlanması moralleri bozuyor. İlk olarak Leicester City’nin Cezayirli yıldızı İslam Slimani istenmiş ancak İngiliz kulübü bu oyuncu için Watford’la anlaşmıştı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralık teklifine karşılık 10 milyon avroluk teklifi Watford’u transferde avantajlı konuma getirmişti. Arayışlarını yurt içinde de sürdüren Beşiktaş’ın, Burak Yılmaz için yaptığı girişim de başarısız oldu. Bu iddia İstanbul 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu’dan geldi. Beşiktaş’ın Burak Yılmaz için Trabzonspor’a Mitrovic artı 6 milyon avro önerdiğini söyleyen Hatayoğlu, bu teklifin Burak tarafından reddedildiğini iddia etti.



Orman eli boş döndü

Hatayoğlu “Şenol Güneş’in talimatı ile Fikret Orman Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcusunu ayartmaya çalışmıştır” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, sezon öncesinde golcü oyuncuyu ısrarla istemiş ancak taraftarların tepkisi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Londra’daki harekâtında beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yurda döndü. Görüşmeleri Londra’da kalan transfer komitesi başkanı Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu sürdürecek. İslam Slimani için Leicester City’ye yeni bir teklif yapılacak. Tosic’i bonservisiyle İngiliz ekibine vermeye hazır olan siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldızı sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.