Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Bir zamanlar mesai arkadaşıydılar. Sonrasında birisi Fenerbahçe Başkanı olarak göreve devam ederken diğeri TFF Başkanı oldu. Derken 3 Temmuz kumpası yaşandı. Eski dostlar düşman oldu. Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar arasındaki kapışma, Aydınlar’ın Yıldırım’a karşı aday olmasıyla tavan yaptı. Yıldırım kazanırken, Aydınlar istenmeyen adam ilan edildi. Ancak Fenerbahçe camiasının iki dev ismini bir araya getiren yine sarı-lacivert aşkı oldu. 2011’en bu yana ilk kez bir araya gelen Yıldırım ile Aydınlar, Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan forma göğüs sponsorluğunu imzaladı.



SARI-LACİVERT AŞKINA

Başkan Aziz Yıldırım, bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan birine imza attıklarını belirtirken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da her Fenerbahçeli gibi davet edildiği görevi ifa ettiğini vurguladı. “Kulüplerin ekonomik sorunlar ile boğuştuğu bu ortamda bir Fenerbahçeli olarak kulübümüze maddi destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim” diyen Mehmet Ali Aydınlar ise “Sarı-lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez. Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak “Neden ve Nasıl?” sorularının cevabı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz’dir” açıklamasında bulundu.



6 YIL İÇİNDE 36 MİLYON DOLAR

Aziz Yıldırım’ın “En iyi anlaşma” dediği imzanın detayları çok geçmeden ortaya çıkmaya başladı. Acıbadem, 6 yıllık sponsorluk kapsamında Fenerbahçe’ye 36 milyon dolar ödeyecek. Ancak anlaşma bu kadarla sınırlı değil. 3 Temmuz sürecinde TFF Başkanı olan ve haksız çıkması hâlinde Fenerbahçe’nin maddi kayıplarını ödemeyi vadeden Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem, 36 milyon doların yanı sıra yeni sezon itibarıyla sarı-lacivertlilerin sağlık sponsorluğunu da üslenecek. Mehmet Ali Aydınlar ayrıca voleybol şubesine de dışarıdan destek olacak.

Josef çılgınlığı

Sezon başında West Bromwich’le anlaşamayınca Premier Lig’in kapısında dönen Josef’e teklif yağıyor. West Brom’un yanı sıra, bir diğer İngiliz, Stoke City de Josef’i kovalarken, İspanyol Valencia da sambacının peşine düştü. Ancak Aykut Kocaman’ın isteği üzerine yönetim gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.



Sol bekler sınırda

Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe’de İsmail ve Hasan Ali ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri hâlinde Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena’yı bir kere daha yedek soyunduracak. Kanatlarda Alper ile Aatıf görev yapacak.