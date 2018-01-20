Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi şimdiden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı sardı. Dev organizasyona adaylık konusunda çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren TFF, Türkiye’nin EURO 2024 logo ve sloganını tanıttı. Riva’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyeleri, A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Kulüpler Birliği Başkanı Dusun Özbek katıldı.



Tesis şampiyonuyuz

27 Nisan tarihine kadar dosyayı hazırlamak için çalışan TFF’ye her türlü desteği verdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak “Heyecanlıyız ve gururluyuz. Yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden gelen biri. O da bunu çok istiyor. Yürekten inanıyoruz, kazanacağız. Güzel ülkemize, büyüyen Türkiye’ye böyle bir organizasyon çok yakışır” dedi. Yüzlerce slogan arasından ‘Birlikte Paylaşım’ sloganı seçildi.

DEMİRÖREN: Modern statlar en büyük kozumuz

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 4. defa Avrupa Şampiyonası’na aday olmalarının kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirterek, “Tarihimiz, köklü geleneklerimiz, futbol tutkumuz, genç nüfusumuzla bütün Avrupa’yı ağırlamaktan onur duyacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için teşekkür eden Demirören “En önemli kozumuz genç, modern ve enerjik stadyumlarımız. O kadar görkemli stadyumlar yaptık ki, UEFA 2019 Süper Kupa’yı bize verdi, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline adayız, güçlüyüz, o finali de alacağız” diye konuştu.