Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Dev mücadeleye saatler kala spor severlerin kafasında bir kaç soru var. Dev mücadele ne zaman, saat kaçta olacak? İşte BJK Antalya maçına dair son dakika gelişmeleri. Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Antalyaspor maçı skoru kaç kaç olur, Beşiktaş Antalya maçı golleri ve geniş özeti de maç bitiminde bu haberde olacak. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısının ilk haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri netleşti. Devre arası hazırlık kampını Antalya’da yaptıktan sonra İstanbul’a dönen ve hafta içinde Osmanlıspor ile Türkiye Kupası rövanş maçı oynayan Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek ikinci yarıya moralli başlamak istiyor. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 43 lig karşılaşmasının 30'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 92 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 2-0 galip geldi.



- Beşiktaş, son 27 maçta sadece 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 18 karşılaşmadan 15'ini kazanan Beşiktaş, son 27 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 27 müsabakanın 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti. Rekabetteki son 6 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.



- Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 21 lig maçının 12'sinde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 46 kez havalandırdı, kalesinde ise 26 gol gördü. Geçen sezon Antalya'daki müsabaka golsüz sona erdi.



Antalyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadele yarın akşam saat 19:00’da beIN Sports’dan şifreli olarak ekrana gelecek.