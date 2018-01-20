Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri ile birlikteyiz. Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, Karabük deplasmanına konuk oldu. Peki Karabükspor Gençlerbirliği maçı skoru kaç kaç bitti? Ligde oynadığı 17 maçın ardından 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 9 puanla ligin son sırasına demir atan Karabükspor, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 14 puanla 17. sırada bulunan Gençlerbirliği'ni kendi evinde konuk etti. Karabük Gençlerbirliği maçının ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlanırken; 60. dakikada sahneye çıkan Petar Skuletic, kırmızı-siyahlıları Karabükspor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+3'te konuk ekipten Uğur Çiftçi, skoru tayin eden golü kaydetti ve Gençlerbirliği, Karabükspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılarak puanını 20'ye çıkardı. İşte Karabükspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri...

Karabükspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri için tıklayın

Gençlerbirliği, konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez deplasmanda galip gelmeyi başardı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kardemir Karabükspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında daha atak görünen ev sahibi takım oldu ancak taraflar eşitliği bozamadı.

İkinci yarıda rakip sahada boş alanlar bulan Gençlerbirliği 60. dakikada Skuletic ile öne geçti. 1-0'dan sonra Karabükspor beraberlik için yüklense de girişimler sonuçsuz kaldı.

Karşılaşmada skoru belirleyen isim Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Uğur Çiftçi oldu. 90+3'te gelen gol skoru belirledi ve başkent ligde ekibi 3 maç aradan sonra kazandı.

SÜPER LİG: KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (İLK YARI)

Süper Lig’in 18. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Traore'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı sağ üst köşeden çıkardı.

18. dakikada sol kanattan Ibanez’in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Ergin Keleş’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un üzerine gitti.

25. dakikada hızla gelişen atakta topla buluşan Guidile’nin yerden penaltı noktasına ortasında Aydın Karabulut'un şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

29. dakikada Ergin Keleş'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Bliznichenko'nun yerden sert şutunda top yandan auta gitti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Baki Tuncay Akkın

Karabükspor: Rybka xx, Osman Çelik xx, Ferhat xx, Hakan Aslantaş xx, Ibanez xx, Hamidou xx, Serdar xx, Murat Akın xx, Leandrinho xx, Bliznichenko xx, Ergin Keleş xx

Yedekler: Çağlar, Tayyib, İshak, Alican, Alexe, Ahmet Karadayı, Yusuf

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Scekic, Guidileye xx, Alper xx, Skuletic xx, Kahlili xx, Aydın Karabulut xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Taha, Ahmet İlhan, Milinkovic, Murat Duruer, Ndiaye, Issah, Serdar Özkan, Jailton, Deniz Yılmaz, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Ümit Özat