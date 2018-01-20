Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda oy verme işleminin sona ermesinden ardından oy sayımı başladı. Seçimde toplam 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. 18 sandık tek tek açılarak sayılacak. Seçimde kırmızı pusulayı Dursun Özbek, sarı pusulayı Mustafa Cengiz temsil ediyor.
Galatasaray'da oy sayımı başladı
20.01.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da başkanlık seçiminin oy sayımı başladı.
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537871 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/537871.aspx
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