Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda oy verme işleminin sona ermesinden ardından oy sayımı başladı. Seçimde toplam 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. 18 sandık tek tek açılarak sayılacak. Seçimde kırmızı pusulayı Dursun Özbek, sarı pusulayı Mustafa Cengiz temsil ediyor.