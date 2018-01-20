Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşına giren futbolcu için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildiği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların, Gökhan'ın yeni yaşını kutladığı ifade edildi.