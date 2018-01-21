Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu sezon yükseldiği Süper Lig’de fırtına gibi esen Göztepe’yi konuk etti. İzmir’deki buluşmada 1 puana razı olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de hata yapmak istemiyordu. Ancak bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’a diş geçiremeyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’ye teslim olmamakta kararlıydı. Henüz ilk dakika dolmadan Giuliano ile direkten dönen sarı-lacivertliler, 14’te Fernandao’nun kafasıyla ağları havalandırdı: 1-0. Bu gol tribünleri ayağa kaldırdı, taraftarın coşkusu takımın vitesi daha da yükseltmesini sağladı. Ancak baskıya rağmen skorda bir gelişim olmadı. Oyunu genelde kendi sahasında kabul eden Göztepe ise sol kanattan Halil’in taşıdığı toplarla pozisyon üretmeyen çalıştı. Konuk ekip 34’te Jahovic’in röveşatasıyla gole yaklaşsa da Volkan Demirel hata yapmadı ve devre 1-0 sona erdi.



Fener değil Kosanovic attı

Fenerbahçe sahaya geri döndüğünde yine hırsla yüklendi Göztepe kalesine. Sarı-lacivertliler maçın başında olduğu gibi rakibini kendi yarı alanına hapsetti. Ama bu çabalara rağmen farkı açacak gol gelmedi. Aksine 59’da İsmail’in pasında topu ıskalayan Skrtel’in hatasında araya giren Jahovic oyuna saniyeler önce dahil olan Poko’ya gol sevinci yaşattı: 1-1. Kadıköy’de soğuk duş etkisi yapan bu golün ardından Aykut Kocaman seri değişiklerle takımını ateşlemek istedi. 63’te Isla ve Aatıf’ın yerine Valbuena ile Soldado’yu sahaya süren Kocaman, 72’de ise sakatlanan Giuliano’yu kenara alıp Alper kozunu oynadı. Ama Fenerbahçe’nin aradığı gole Göztepe yaklaştı. 85’te Castro’ya set çeken kaptan Volkan takımını oyunda tutarken, 90+3’te baskı sonuç verdi. Dirar ortaladı Kosanovic kendi kalesini vurdu. Bu sezon son dakika golleriyle yıkılan Fenerbahçe bu sefer son dakikada güldü: 2-1.

Josef: Çok uzak kaldık!

F.Bahçe’nin ön liberosu Josef de Souza, “Son dakikalardaki gol mutluluk vericiydi. Bu kadar fazla hata yapmamalıyız artık. Bireysel hatadan gol yiyince, risk almak zorunda kalıyoruz” derken, “Fenerbahçe’de 3. yılım. Fenerbahçe gibi bir takım bu kadar yıl şampiyonluktan uzak kalmamalı” sözlerini kullandı.

Maç sonunda gergin anlar

Hakem Ümit Öztürk’ün son düdüğünün ardından Skrtel ile Jahovic ve Selçuk Şahin arasında gerilim yaşandı. Volkan Demirel ile olay yerinde bulunan isimler, gerilimi sonlandırmaya çalışırken, bir anda ortalık daha da karıştı. İki yedek kulübesinden de koşarak gelen isimler araya girdi. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel’in ağzını kapatarak, sarı-lacivertli kaleciyi olay yerinden uzaklaştırdı. Hakem Ümit Öztürk gerginliğin ardından Volkan Demirel, Skrtel ve Selçuk Şahin’e sarı kart gösterdi. Göztepeli futbolcular verdiği kararlar sebebiyle hakem Öztürk’e büyük tepki gösterdi.

Yıldırım 1 yıl sonra

PFDK’nın verdiği hak mahrumiyeti cezaları sona eren F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaklaşık 1 yıl sonra tribündeki yerini aldı. Protokol tribününde maçı takip eden Yıldırım’ın özellikle uzatmada galen galibiyet golünde büyük sevinç yaşadığı görüldü.



Yanımızda olun

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, “İyi oyundan ziyade galip gelmek önemliydi. İlk golü atınca skoru koruma duygusu oluştu” derken, “Seyirci her zaman yanımızda olsun. Bu ıslıklamaları yapmayalım. Maç sonu gerginlik olabiliyor bazen, problem yok” açıklaması yaptı.



Değişik duygular

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Şahin dün Göztepe formasıyla Kadıköy’e ayak bastı. Eski takım arkadaşları, hocaları ve taraftarla hasret gideren Selçuk, “Değişik duygular yaşadım. 12 senem geçti burada. Uzatmadaki şanssız gol bizi üzdü” dedi..