Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da 20. haftada Deportivo La Coruna, Real Madrid'e konuk oldu. Evinde Fernandez(2), Gareth Bale(2), Ronaldo(2) ve Luka Modriç'in golleriyle rakibini 7-1'lik farklı skorla mağlup etti. Deportivo'nun tek golü ise 23'üncü dakikada Adrian'dan geldi. Real Madrid puanını 35'e çıkararak 4. sıraya yerleşirken Deportivo 16 puanla düşme potasında. Peki Real Madrid Deportivo maçı özeti ve golleri ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

REAL MADRİD - DEPORTİVO MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Real Madrid - Deportivo maçı, Real Madrid'in diriliş maçı oldu. Zor günler geçiren Zidane'ın öğrencileri, maçtan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 32. ve 88. dakikalarda Nacho, 42. ve 58. dakikalarda Bale, 68. dakikada Modric ile 78. ve 84. dakikalarda Ronaldo kaydetti. Deportivo'yu öne geçiren tek golü ise, 23. dakikada Adrian'dan geldi. Ligde 3 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 35 yaptı. Deportivo ise 16 puanla 18. sırada kaldı. La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Deportivo ise evinde Levante'yi konuk edecek.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Deportivo oldu ve 23'te Adrian sahneye çıkarak takımını 1-0'lık üstnlüğe taşıdı. Ligde son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle topun ağzında olan Zinedine Zidane ve öğrencileri golün etkisinden çabuk kurtuldu.

32. dakikada Nacho Fernandez skou eşitleyen golü kaydetti. 42'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen Bale sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

Maçta ilk yarı 2-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. Real Madrid soyunma odasından gelirken kimsenin aklından gol resitali izlenebileceği tahmin edilmiyordu.

Goller yağmur gibi geldi ve 58'de Bale yeniden sahneye çıktı skoru 3-1'e getirdi. 68'de Luka Modric 4-1'lik skora imza atan oyuncu oldu.

78. dakikada Real'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo şanssızlığını kırdı ve golü atan isim oldu. Portekizli durmadı ve 84'te bir kez daha skoru değiştiren isim oldu.

88'de maçın sonucunu belirleyen isim ise Real Madrid adına gol perdesini açan Nacho Fernandez oldu. İspanyol oyuncu açılışı yaptığı gibi kapanışı da yapan isim oldu.

Millî futbolcumu Emre Çolak, Deportivo'da 54. dakikada oyuna girdi ancak hiç varlık gösteremedi.

Alınan bu sonuçla Real Madrid puanını 35'e yükseltti. Deportivo ise 16 puanda kaldı.