Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarının son dönemlerinde yaptığı büyük çıkışla zirveye yaklaşan Trabzonspor, Konya deplasmanından 1 puanla döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçın ikinci devresi gol yağmuruna dönüştü. Heyecan dozu yüksek olan mücadelede tempo genel olarak yüksek geçti. Karşılaşmanın henüz 18. dakikasında Konyasporlu Ali Turan, Abdülkadir’e yaptığı sert faulle direkt kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartın maçın seyrine nasıl etki edeceği merak konusuydu. Ancak dakikalar ilerledikçe Trabzonspor yerine oyunda Konyaspor’un daha etkili olduğu görüldü. Buna rağmen Trabzonspor Burak’la bulduğu iki fırsatı gole çevirse maçı çok kolay cebine indirebilirdi. Çalımbay, eksik kalan rakibine karşı hamle yapmakta gecikince Konyaspor cezayı kesti.



Karşılıklı goller

77’de Ömer Ali’nin pasında Milosevic ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Bu golden üç dakika sonra Skubic ceza sahasında topa eliyle müdahale edince hakem yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burak Yılmaz eşitliği sağladı: 1-1. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde Sosa’nın müthiş pasında Burak ofsayt kokan pozisyonda, Serkan’ın hatasını affetmedi: 2-1. Hubocan 90+2’de rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan atılınca Trabzonspor da 10 kişi kaldı. Tartışmalar sonrası 90+4’te frikikte topun başına geçen Konyaspor’un Beşiktaş’tan kiraladığı genç Orkan Çınar harika bir vuruşla skoru ilan etti: 2-2.