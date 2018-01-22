Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son 3 deplasmanından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, fobisini Antalya’da yendi: 2-1. Ev sahibi ekipte Salih Dursun, Vainqueur, Eto’o, Nasri, Yekta ve Maicon’un forma giyemediği maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş üst üste ataklarla rakibini bunaltıyordu. Buna rağmen golü bulan 8. dakikada Antalyaspor oldu. Sivas deplasmanında olduğu gibi Quaresma’nın kaptırdığı top Beşiktaş’ın yediği golle sonuçlandı. Pepe ve Tosic’in sakatlığında Beşiktaş’ın stoperleri Medel ile Vida’ydı ve ikilinin uyumsuzluğu belli oluyordu. Siyah-beyazlı oyuncuların takım savunmasındaki dirençsizliği de dikkat çekiciydi. Dakika 24’te Talisca ağları havalandırmadan önce Babel’in faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Brezilyalı yıldız 30’da aynı vuruşu yaptı, bu defa gol sayıldı: 1-1. Quaresma’nın 45’teki şutu direkte patlayınca soyunma odasına beraberlikle girildi.

Emre direği geçemedi

İkinci yarının hemen başında Emre Güral karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Fabri’den dönen topa bir daha vurdu ama bu defa meşin yuvarlak üst direkte patladı. Siyah-beyazlıları öne geçiren gol 54’te geldi. Q7 arka direğe harika ortaladı, Talisca kafasını konuşturdu: 2-1. Şenol Güneş 69. dakikada Oğuzhan’ı çıkarıp savunması kuvvetli olan Tolgay’ı oyuna aldı. Son 20 dakikada Antalyaspor biraz daha fazla topla oynayan; Beşiktaş ise kontrataklarla gol arayan taraftı ve skor değişmedi. Olası puan kaybında neredeyse zirveden kopabilecek olan Beşiktaş dünkü galibiyetle ikinci yarıya moralli başlamış oldu.

Negredo kızdırdı

Cenk Tosun’un satılmasından sonra siyah-beyazlı taraftarların çok şey beklediği Alvora Negredo dünkü maçta tutuktu. Pozisyona girmekte zorlanan, konsantrasyon problemi yaşadığı gözlenen İspanyol yıldız, ikinci yarıda rakibin hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ama müsait pozisyonda vuruş bile yapamadı. Teknik direktör Şenol Güneş de Negredo’nun maçın sonuna doğru kaptırdığı top sonrası kendini tutamadı. Tecrübeli teknik adamın yedek kulübesinde oldukça sinirlendiği ve oyuncusuna bağırdığı görüldü.

TALİSCA TARAFTARINI MEST ETTİ

Ligin ilk yarısının son haftalarında belirgin bir form düşüklüğü yaşayan Anderson Talisca kafalarda soru işaretleri bırakmaya başlamıştı. Brezilyalı futbolcu ligin ikinci yarısına öyle bir hırs ve performansla başladı ki taraftarlarını mest etti. Babel’in ortasında attığı gol sayılmayan yıldız oyuncu iki dakika sonrasında (dk.30) bu defa Atiba’nın asistinde net bir vuruşla Beşiktaş’ı beraberliğe taşıdı. Çok istekli bir görüntü sergileyen Talisca golden sonra talihsiz de bir sakatlık yaşadı. Sol kolunun üstüne düşen futbolcu bir süre tedavi gördükten sonra oyun alanına geri döndü. Yapılan bandaja rağmen oynamak isteyen Talisca’nın kolunu yeteri kadar kullanamadığı dikkat çekti. Futbolcu bu durumuna rağmen maçın ikinci yarısında bir gol daha attı. Ardından bir defa daha sakatlanmasına rağmen oyundan çıkmayarak 90 dakikayı bitirdi.

Daha iyi olabilirdim

Maçın ardından “Performansım daha iyi olabilirdi” diyen Talisca, “Sakatlığımı atlatıp gelecek maça yetişeceğim. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz, bu da bizim saha içindeki işimizi kolaylaştırıyor” sözlerini kullandı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından Talisca için, “Mayıs ayından sonra ilk defa 2 gol birden attı” paylaşımı yapıldı.