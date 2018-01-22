Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu yaptığı basın toplantısında transfer konusunda gelen soru üzerine espriyi patlattı. Vagner Love iddialarını değerlendiren Güneş, “Transferde benimle ilgili bir şey yok. Bana sormayın cevap alamazsınız. Oyuncu alma parayla ilgili, Messi’yi de Suarez’i de alsa başkana hayır demem. Dolayısıyla o da gündemde olabilir. Bakarsınız başkan gider alır, hiç belli olmaz. İsim üzerinde durmak doğru değil” dedi. Samuel Eto’o’yu transfer edecekleri söylentileri hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, “Benim bildiğim böyle bir şey yok. Şu anda forvetle ilgili giden oyuncu Cenk olduğu için yerine bir oyuncu daha düşünüyorduk. Bir tane aldık (Larin). Bir tane daha düşünüyorduk. Onunla ilgili gelişmeleri bilmiyorum. Daha henüz neticelenmedi. Olur, olmaz onu zaman gösterir. Eto’o ile ilgili bana ulaşan bir şey yok” diye konuştu.



Öndekilere bakmayacağız

Dünkü galbiyet sonrası maç hakkında yaptığı değerlendirmede ise karşılaşmanın hem kendileri hem de Antalyaspor açısından zor olduğunu belirten Güneş, “Puan kaybına tahammülümüz olmayan bir maçtı. İki takım da istekli başladı. Başlangıçta yine Sivas’ta yediğimiz golün benzerini yedik. Bütün oyuncular istekliydi, iyi niyetliydi. Savunma anlamında hatalarımız, eksiklerimiz var, yediğimiz golde olduğu gibi. Onun dışında iyiyiz. Bayern Münih karşılaşmaları öncesi önümüzde dört lig maçı var. O arada da iki tane kupa maçımız var. Kazanabilirsek hem performans olarak hem de moral olarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz” dedi.