Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’da yapılan Uluslararası Badminton Gençler Turnuvasında Türkiye’yi Nazlıcan İnci ve Yazgan Çalışır temsil etti. 28 ülkeden 64 kadın sporcunun yarıştığı turnuvada Millî Sporcu Nazlıcan İnci sırasıyla Polonyalı, Macar, Alman ve Çek rakiplerini yenerek üçüncü olmayı başardı. İnci, turnuvada Türkiye’nin tek madalyasını da almış oldu.

Sporcuyla ilgili bilgiler veren Millî Takım Antrenörü Murat Sönmez "Nazlıcan İnci, badminton branşında Türkiye’nin en değerli sporcularından biridir ve ilerisi için önemli hedefleri olan bir sporcumuzdur. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü lisanslı sporcumuz kulübümüzün ve bünyesinde çalıştığımız Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünün destekleriyle ülkemize daha nice başarılar kazandıracağı inancındayız" dedi.