Cenk Tosun, 1-1 biten West Bromwlch macında 69 dakika oyunda kaldı ama varlık gösteremedi. Bir grup taraftar Cenk'i oyundan çıkarken yuhalarken, diğer bir grup onları ıslıkla protesto etti. Niasse'nin Cenk'in yerine girer girmez gol atması, Türk yıldızın ilk 11'deki yeri tehlikede yorumlarına neden oldu. Menajer Sam Allardyce da "Cenk kısa sürede toparlanacaktır" dedi.
Cenk'in ilk 11'deki yeri sallanıyor
22.01.2018 - 11:04 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Etiketler : cenk tosun,everton,premier lig,
538312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/538312.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
3
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
4
Beşiktaş
18
9
6
3
31
17
14
33
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
28
33
-5
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
22
32
-10
17
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
18
4
4
10
18
25
-7
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
6
Balıkesirspor
18
8
5
5
34
28
6
26
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
9
Erzurumspor
18
6
7
5
20
20
0
25
10
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
11
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
12
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4