Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamasının ardında yatan sebep ortaya çıktı.

Konyaspor maçının ardından Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkan Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'nin transferi için temas kurması millî futbolcuyu küplere bindirdi.

"REMY GELİRSE BEN GİDERİM"

Burak Yılmaz'ın bu gelişme üzerine, "Remy gelecekse ben giderim. Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa, önce maaşlarımız ödensin" diyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.

"KALMAM İÇİN BAZI ŞEYLERİN NET OLMASI GEREKLİ"

Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmıştı. Yıldız oyuncu transfer söylentileri hakkında, "Transfer teklifi alan her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamalarında bulunmuştu.

32 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçında 2 gol birden kaydederek takımının gol yükünü çeken isim oldu. Yıldız oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.