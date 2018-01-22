Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Roma'da yeterince şans bulamayan Cengiz Ünder'i istediğini Dursun Özbek yönetimine bildirmişti. Deneyimli çalıştırıcı bu isteğini yeni seçilen başkan Mustafa Cengiz'e de iletti. "Fatih hocanın istekleri önceliğimiz" ifadelerini kullanan Cengiz millî futbolcu için tüm imkanların zorlanmasını istedi.

PEŞİNDE ÇOK TAKIM VAR

Sarı-kırmızılıları bu transferde en çok zorlayacak olan Cengiz Ünder'in talibinin çok olması. Alman ekibi Mainz'ı haricinde İtalya'dan Sassuolo ve Verona da 21 yaşındaki oyuncunun peşinde. Roma onu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor.