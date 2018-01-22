Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor karşısında 2-1 kazanarak puanını 33’e yükselten Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yağmur altında basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmada Antalyaspor’a karşı forma giyen isimler salonda rejenarasyon yaptı. Isınma koşuları, açma-germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5’e 2, orta çalışması ve dar alanda kontrol pas idmanıyla devam etti. Çalışma dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla son buldu. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.