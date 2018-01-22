Erkan Zengin, bugün gerçekleşecek antrenman öncesi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi. Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi.
Eskişehirspor’da şok ayrılık
22.01.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehirspor’un kaptanı Erkan Zengin, kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi.
Etiketler : erkan zengin,eskişehirspor,tff 1. lig,
538407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/538407.aspx
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Takım
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A.
P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
18
9
6
3
31
17
14
33
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
28
33
-5
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
22
32
-10
17
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
18
4
4
10
18
25
-7
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 2 Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor 1 - 3 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
6
Balıkesirspor
18
8
5
5
34
28
6
26
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
9
Erzurumspor
18
6
7
5
20
20
0
25
10
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
11
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
12
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4