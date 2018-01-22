Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkan Zengin, bugün gerçekleşecek antrenman öncesi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi. Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi.