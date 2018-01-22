Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Connecticut Sun forması giyen ABD’li Lynetta Kizer’i renklerine bağladı. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.15 Şubat 2018 tarihinden itibaren Kadın Basketbol Takımımıza katılacak olan Lynetta Kizer’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki oyuncu, pivot ve uzun forvet poziyonlarında oynuyor.