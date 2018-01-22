Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde 4 aydır lösemi tedavisi görenCansu Demirduman, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu belirterek, "Ben Galatasaray'ın fanatiğiyim. Takımımızdaki oyuncuların her birini de ayrı seviyorum. Özellikle Muslera ve Gomis'e hayranım. Umarım sesime kulak verirler ve onlarla tanışma fırsatı bulurum" dedi. Galatasaraylı futbolcularla tanışmanın hayalini kuran Cansu, "Yatağım ve nevresim takımım sarı kırmızı, Galatasaray'la yaşıyorum. Şimdiden imzalatmak üzere formam ve atkım da hazır, hafta sonu takımımız Kayseri'ye gelecek ben de inşallah onlarla bir araya gelme fırsatı bulurum. Muslera ve Gomis'e formamı imzalatırım" diye konuşmuştu.

BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Cansu hayaline kavuştu ve Galatasaraylı futbolcularla Cansu ile buluştu. Kayseri'de yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman futbolcularla bir araya geldi.

Cansu, Süper Lig'de oynanacak Kayserispor karşılaşması için kente gelen Galatasaray kafilesiyle buluşup, en büyük hayalini gerçekleştirdi.