Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Çok güzel bir lig maçı oldu. Kaybeden de çok iyi mücadele etti, kazanan da zaten gereğini yaptı” derken, “Takımın fizik gücü yeterli değil. İkinci yarıda baskı yedik. Kayseri ikinci golü bulabilirdi, hatta 3-2 öne de geçebilirdi. İkinci yarıdaki düşüş açıkçası beklediğim bir şeydi. En sert deplasmanı oynadık. Daha iyi olacağız” sözlerini kullandı. Terim şöyle devam etti: “Fizik olarak güçlenip, ilk 25 dakikayı, 60’a 70’e çektiğimiz zaman olayın boyutu başka bir şekle gelir. 60. dakikadan önce golü yedik, oyuna müdahale etmeye mecbur kaldık. Çok nadirdir 10 dakikada 3 oyuncu değiştirmem. Ama bence doğru müdahalelerdi. Henüz hiçbir şey olmadı ama rakiplerimizin maçlarını kazandığı bir noktada bizim kaybetmemiz hoş olmazdı...”

Başkan Cengiz’le devam

“Transfer inşallah olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Ben yine söylüyorum mevcutları yukarı çekmek en büyük transfer olsa gerek” diyen Terim, “Maicon, Fernando ve Gomis’in gelmesi bizi alternatifi daha fazla bir takım haline getirecektir” sözlerini kullanırken yeni başkan Mustafa Cengiz’i de kutlayıp, “Başkana önünüzü açabilirim (istifa) teklifi yaptım. Problem yok” diyerek görevinin başında olduğunu belirtti.

Aşırı sevinç yok

Takıma destek için Kayseri’ye gelen G.Saray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, “Galibiyetlerde aşırı sevinç oluyor. Veya aşırı üzüntüler yaşanıyor. Ben maç sonlarında demeç vermeyi düşünmüyorum. Takımı desteklemek için nezaketen geldik. Çarşamba, perşembe günü daha geniş açıklamalarım olacak. Henüz mazbatayı devralmadık” açıklaması yaptı.

Selçuk çok mutlu

Dün on birde forma giyen Selçuk İnan, “Benim adıma bugün çok sevindirici. Takım arkadaşlarım bana yardım etti. Son 5 ayda hocayla ilgili demek istemiyorum kendimle ilgili problemlerim vardı. Fatih Hoca’nın neler istediğini biliyorum. Hoca ile daha rahatım” açıklaması yaptı.

Ryan Donk etkisi

G.Saray’ın dün çok bunaldığı dakikalarda Fatih Terim tarafından sahaya sürülen Ryan Donk, Kayserispor’un hızının kesilmesinde yaptığı presle kilit rol oynadı. Hollandalı oyuncunun özellikle kendi sahasından Sinan Gümüş’e attığı mükemmel pas gol olmasa da parmak ısırttı.

Maçlar artık zor

G.Saray’ın orta saha oyuncusu Ndiaye, “İlk yarıda baskılı oynadık ama ikinci yarı baskı yedik. Zor bir maç oldu. Bundan sonraki maçlar çok zor olacak. Her maç final havasında olacak ve her maçı kazanarak 3 puan almak istiyoruz” açıklaması yaptı.

Belhanda'ya neşter

Fatih Terim’in Kayseri önünde ideal kadroyla ilgili bir sürprizi vardı. Belirgin form düşüklüğü yaşayan Belhanda yedek soyundu. Faslı oyuncu maç boyunca da yedek kulübesinde beklerken bölgesinde Feghouli oynadı. Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezalı olması sebebiyle Kayseri’de yoktu.

Kebapçı mesajı

Kayseri’de ev sahibi takım taraftarı Fatih Terim’e gönderme yaptı. Bazı Kayserililer’in yüzünde Terim’in millî takımı çalıştırırken Çeşme’deki kebapçı dükkanında kavga ettiği TFF yöneticisi Selahattin Aydoğdu’nun maskeleri vardı. Polis maskeleri taraftarların yüzünden çıkarttı.

Hayali gerçek oldu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi tedavisi gören ve Galatasaraylı futbolcularla tanışmak isteyen Cansu Demirduman dün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içindeydi. Demirduman maç öncesi takımın kamp yaptığı otelde sarı-kırmızılı oyuncularla bir araya geldi.