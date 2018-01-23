Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Fatih Terim yönetiminde yepyeni bir sayfa açarak devre arasına giren, bu arada bir de yeni başkanı olan Galatasaray verimli bir kamp döneminin ardından dün sezonun ikinci yarısına Kayseri’de ‘merhaba’ dedi: 3-1. Karşılıklı hücumlarla başlayan maçta Cimbom golü çabuk bularak büyük avantaj sağladı. 13’te Yasin, sağdaki Rodrigues’i gördü. Süratli Rodrigues, çizgiye inip içeriye sert çıkardı. Kale önündeki Eren de topu ağlara astı: 1-0. İştahlanan Terim’in öğrencileri 19’da farkı 2’ye çıkardı. Selçuk süper bir aşırtma pasla Feghouli’yi solda topla buluşturdu. Cezayirli içeri kat edip, 6 pasa doğru çıkardı, Eren de yine düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-0. Galatasaray, ikinci golden sonra biraz vites düşürdü. 30’da Deniz Türüç ceza sahasının sağından kale önüne kadar kat etti ama Muslera iyi kapattı. 37’de Kayseri savunmasının hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues topu auta yolladı.

Kayseri’den yoğun baskı

İkinci yarıya etkili başlayan Kayseri oldu. 52’de soldan Güray’ın muhteşem ortasına Umut Bulut harika yükseldi, Muslera uzanmasına rağmen topu çıkaramadı: 2-1. Farkı 1’e indiren Sumudica’nın öğrencileri beraberlik için yüklendi. 57’de Mendes net fırsatı harcadı, 59’daki Sapunaru’nun kafa vuruşunu Muslera çeldi. 62’de Şamil yakın mesafeden sağ köşeyi gördü Muslera yine muhteşem uzandı. Terim’den Donk ve Tolga hamleleri gelse de Kayseri’nin baskısı 80’e kadar kırılmadı. Son 10 dakikaya girilirken yeniden oyuna ortak olan G.Saray, Sinan ile 3 net fırsattan yararlanamadı. Soğuk terler döken Terim ve ekibi uzatmadaki kontrada Rodrigues’in golüyle rahatladı: 3-1.

Galatasaray, kâbustan uyandı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda dört maçtır yeniliyordu. Hem de ağır yenilgilerdi bunlar. 2-1’lik Trabzon mağlubiyetiyle başlayan dış saha kâbusu, 5-1’lik Başakşehir bozgunu, 3-0’lık Beşiktaş yenilgisi ile sürmüş ve ilk yarının son dış saha maçında Malatya’ya 2-1’le teslim olunmuştu. Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılı takım bu maçlarda kalesinde tam 12 gol görmüş ve bu grafiğin doğal sonucu olarak Hırvat teknik adamla yollar ayrılmıştı. İşte bu kötü tablo Fatih Terim’le ilk dış saha maçında değişti. Aslan ikinci yarısında hayli zorlansa da Kayseri maçını kazanarak deplasman kâbusundan uyandı. Öte yandan Aslan ligin en fazla gol (40) atan ve en iyi averaja (+17) sahip takımı konumunda bulunuyor.

Rodrigues, geceye damga vurdu

Fatih Terim tarafından on birde görevlendirilen Garry Rodrigues dün Kayserispor karşısında üst düzey bir futbol ortaya koydu. Futbolcu bir gol bir asistle geceye damga vururken maçın ardından, “İlk yarıda çok iyiydik. Skor da bulduk. İkinci yarıda iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. Baskı yediğimiz anlardı, çok önemli bir gol attım” sözlerini kullandı.

Süper siftah

Gomis’in yokluğunda formayı kapan Eren Derdiyok attığı iki golle bu sezon ligde siftah yaptı. Futbolcu karşılaşmanın ardından, “Çok kritik bir maçtı. Ona göre hazırlandık. İlk yarı çok iyi oynadık. Daha fazla da atabilirdik” derken, “Kayseri ikinci yarı baskı yaptı. Hepimiz çok iyi mücadele ettik. Hocanın farklı bir felsefesi var. Takımın daha iyi oynadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.