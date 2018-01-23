Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de ilginç şeyler oluyor. Sezon başında 10 transfer yapan sarı-lacivertlilerde birçok ismin de gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Aykut Kocaman’ın kuralları takımdaki dengeleri değiştirdi. Forma dağıtırken, isimlere değil, çalışma ve disipline öncelik veren Kocaman sayesinde istenmeyen adamlar, vazgeçilmez isimlere dönüştü. Geçen sezon varlığı tartışılan Neustädter sezon başında gönderilecekler listesinin başında yer alıyordu. Ancak Kjaer’in ayrılığı, Neto’nun transferi derken eline geçen fırsatı iyi değerlendiren Rus savunmacı bugün takımın bir numaralı stoper konumunda. Sol bekteki İsmail de Hasan Ali’yi kulübeye çivilemiş durumda.

Aatıf, Valbuena’yı kesti

Mehmet Topal için de durum farklı değil. Geldiği günden beri takımın vazgeçilmezlerinden olan Topal, sezon başında yerini Ozan Tufan’a kaptırmış ve Aykut Kocaman’la kısa süreli bir gerginlik yaşamıştı. Ancak hatasını çabuk anlayıp hocasından özür dileyen Topal eski günlerine dönmekte gecikmedi ve Fenerbahçe’nin çıkışında önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Mehmet Ekici transferinde takasta düşünülen ancak Fenerbahçe’den ayrılmayı kabul etmeyen Aatıf ise başlı başına özel bir örnek. Faslı yıldız bu sezon da disiplinini korudu ve takımda kaldı. Hatta Valbuena’dan formayı kapmayı başardı.

Kocaman’ın adaleti

Ve son olarak Fernandao… Uzun bir sakatlık döneminden çıkan sambacı, Jannsen’in sakatlığında Soldado’yu sollayıp ilk 11’e girdi. Devre arasında çok sayıda teklif almasına rağmen Aykut Kocaman tarafından kadroda tutulan Fernandao hocasının güvenine ilk 11’de çıktığı ilk maçta ağları havalandırarak teşekkür etti. İpin ucundan dönen 5 futbolcu son maçta ilk 11’de sahaya çıkarak Kocaman’ın adaletinin göstergesi oldu. Oyuncularıyla disiplinli ama sıkı bir ilişki kuran Aykut Kocaman’ın yönetimden son isteği ise farkını ortaya koydu. Kocaman, “Önceliğim transfer değil, ödemeler. Oyuncuların paraları zamanında yapılsın” diyerek takıma verdiği değeri gösterdi.

Van Persie erdi muradına

F.Bahçe’de hayal kırıklığından öteye geçemeyen Robin van Persie, 14 yıl sonra Feyenoord’a resmen geri döndü. 32 numaralı formasıyla basına poz veren RvP, F.Bahçe’de tam kapasite çalıştığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. 34 yaşındaki yıldız ligin ilk maçlarında yer aldığını ancak sonrasında 3 ay boyunca sakatlık yaşadığını anlatırken, “Şimdi kendimi iyi hissediyorum” dedi. Van Persie, F.Bahçe taraftarına da “Gerçekten en derin duygularımla şampiyon olmanızı diliyorum. Kulüp bunu hak ediyor. Umarım başarır ve 4. yıldızı takarsınız. Her şeyin en iyisini diliyorum” mesajını gönderdi.

Ozan Tufan kalıyor mu?

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan’ın takımda kalması gündemde. Toparlanması yönündeki uyarıları dikkate almayıp kapının önünce pişman olan Ozan’ın özür dilemesi bir sonuç vermemişti. Dereağzı’nda tek başına antrenman genç yıldız kendisine Avrupa’da takım aramaya başlamıştı. Ancak hiç kimseyle bir anlaşma sağlayamadı. Ozan kariyerini Fenerbahçe’e sürdürmek istediğini söyleyerek yönetimden af diledi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ise transferin son gününe kadar bekleme kararı aldığı, kulüp bulamaması hâlinde Ozan’a son bir şans vermesi için Aykut Kocaman’a ricacı olacağı öğrenildi.

"Saçım uğurlu geldi"

İlk 11’e döndüğü maçta ağları havalandıran Fernandao’nun keyfine diyecek yok. “Bu bir başlangıç. Devamı da gelecek” diyerek iddiasını ortaya koyarken, sarıya boyattığı saçları için “Bana uğurlu geldi. Fener formasıyla da güzel uydu” yorumunu yaptı.

Trabzon’a özel prim

Fenerbahçe Yönetimi, camianın şampiyonluk beklediği sezonda kesenin ağzını açmış durumda. Sistemde değişikliğe giderek her galibiyet için prim kararı alan sarı-lacivertliler Trabzonspor deplasmanından alınacak 3 puan için de takıma 10 bin avro dağıtacak.

"Birlikte başaracağız"

Kaptan Volkan birlik, beraberlik mesajı verdi. “Bir Fenerbahçe’yiz” diyen Volkan “Bir şey başarmak istiyorsak bir olmalıyız. Taraftarlarımızdan hata yapsak bile bizi desteklemeye devam etmelerini istiyoruz. Sonunda birlikte güleceğiz” ifadesinde bulundu.

Valbuena pes etmiyor

Bireysel oyunu nedeniyle kızağa çekilen Valbuena as kadroya dönmekte kararlı. “Ben pes etmem” diyen Fransız “Forma için sonuna kadar savaşacağım” sözleriyle hırsını ortaya koydu. Ancak Aykut Kocaman’ın, Trabzon’da Valbuena’yı yine yedek soyundurması bekleniyor.