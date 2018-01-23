Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Rıza Çalımbay’ın gelişiyle şaha kalkan ve bir anda kendisini zirve yarışında bulan bordo-mavili takım, hem lig hem de kupada son dönemde kötü sonuçlar almaya başladı. Çalımbay’la ligin ilk yarısını 8 maçlık puan serisiyle tamamlayan ve bu periyotta 6 galibiyet, 2 de beraberlik alan Trabzonspor, sonrasında düşüşe geçti. İlk yarının son haftasında Karabükspor ile 1-1 berabere kalan, ardından kupada Konyaspor’a 1-0 ve 1-1’lik skorlarla elenen bordo-mavililer ikinci yarının ilk haftasında Konyaspor’la da 2-2 berabere kalarak istediğini elde edemedi. Trabzonspor böylece ikisi kupa, ikisi de lig olmak üzere son 4 maçında galibiyet göremedi.
Fener’le yeni başlangıç
Trabzonspor’da şimdi gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Konyaspor maçından sonra oyuncularıyla soyunma odasında kısa bir toplantı yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Son düdük çalmadan maçın bitmediğini bir kere daha gördünüz” serzenişinde bulundu. 90+4’te yenilen golün bütün takımın suçu olduğunu söyleyen Çalımbay, “Defalarca size daha önce defalarca bir anlık dalgınlığın her zaman başımıza iş açabileceğini söyledim. Şimdi her şeye sıfırdan başlayacağız. Fenerbahçe maçıyla birlikte kendimize yeni bir galibiyet serisi oluşturacağız. Kupadan elendik, ligi sonuna kadar kovalayacağız. Çok dikkatli olup taraftarımıza Fenerbahçe galibiyeti hediye edeceğiz” dedi.
"Günü gelince gideriz"
Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, taraftarlardan kaosa alet olmamalarını istedi. Egemen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu yönetim gitsin biz gelelim düşüncesinde olanların oyununa gelmeyin. Günü gelince gitmesini biz biliriz” dedi.
Burak durmuyor
Ligde 18 haftada 16 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Burak Yılmaz, geçen sezon bordo-mavili takımın aynı dönemde attığı gol sayısını da tek başına geçti. Bordo-mavili takım geçen sezon 18 haftada toplam 15 gol atabilmişti. Burak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle ilk yarıdaki 3 maçta görev alamadı, bir maçı da yarıda bıraktı. Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken 79 dakikaya bir gol sığdırdı. Ligde gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi hâlinde 3. defa gol krallığı sevinci yaşayacak.