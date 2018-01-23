Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Rıza Çalımbay’ın gelişiyle şaha kalkan ve bir anda kendisini zirve yarışında bulan bordo-mavili takım, hem lig hem de kupada son dönemde kötü sonuçlar almaya başladı. Çalımbay’la ligin ilk yarısını 8 maçlık puan serisiyle tamamlayan ve bu periyotta 6 galibiyet, 2 de beraberlik alan Trabzonspor, sonrasında düşüşe geçti. İlk yarının son haftasında Karabükspor ile 1-1 berabere kalan, ardından kupada Konyaspor’a 1-0 ve 1-1’lik skorlarla elenen bordo-mavililer ikinci yarının ilk haftasında Konyaspor’la da 2-2 berabere kalarak istediğini elde edemedi. Trabzonspor böylece ikisi kupa, ikisi de lig olmak üzere son 4 maçında galibiyet göremedi.

Fener’le yeni başlangıç

Trabzonspor’da şimdi gözler Fenerbahçe maçına çevrildi. Konyaspor maçından sonra oyuncularıyla soyunma odasında kısa bir toplantı yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Son düdük çalmadan maçın bitmediğini bir kere daha gördünüz” serzenişinde bulundu. 90+4’te yenilen golün bütün takımın suçu olduğunu söyleyen Çalımbay, “Defalarca size daha önce defalarca bir anlık dalgınlığın her zaman başımıza iş açabileceğini söyledim. Şimdi her şeye sıfırdan başlayacağız. Fenerbahçe maçıyla birlikte kendimize yeni bir galibiyet serisi oluşturacağız. Kupadan elendik, ligi sonuna kadar kovalayacağız. Çok dikkatli olup taraftarımıza Fenerbahçe galibiyeti hediye edeceğiz” dedi.

"Günü gelince gideriz"