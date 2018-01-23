Murad Tamer
Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırırken, Anderson Talisca gecenin kahramanıydı. Bütün spor yorumcuları ve eski hakemlerin de ortak görüşü Talisca’nın sayılmayan golünün nizami olduğuydu. Pazar akşamı biri sayılmayan gol olmak üzere 3 defa fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Cenk Tosun’un transferi sonrası harıl harıl golcü arayan yönetime de âdeta “Gerek yok, ben varım” dedi. Maç içinde iki defa sakatlık yaşamasına rağmen harika bir performans sergileyen yıldız, teknik direktör Şenol Güneş’ten de büyük övgüler aldı. Antalyaspor maçının son anlarında çektiği bir şutu da direkte patlayan Talisca, siyah-beyazlı taraftarları da mest etti. Bu sezon 9 golü ve 3 asisti bulunan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezonki 17 gol ve 6 asistlik performansını da geçebileceğinin sinyallerini verdi.
Kritik adam
Bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’nın kritik maçlarda ipleri eline alması da dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız takımın gole ihtiyacı olan birçok maçta fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda 3-1 kazanılan maçta Porto’ya ilk golü atan Talisca, İstanbul’daki rövanşta da takımını mağlubiyetten kurtaran golü kaydetmişti. Almanya’da Leipzig filelerini havalandırarak 3 puanı getiren Brezilyalı yıldız, Süper Lig’de de kritik gollere imza attı. Kasımpaşa maçında Beşiktaş’ın lehine skoru 2-1’e getiren sambacı, Trabzonspor önünde ilk golü kaydetmiş, galibiyetle biten Göztepe deplasmanında da kilidi açan isim olmuştu. Ayrıca ara transfer döneminde ayrılacağı gündeme gelen Anderson Talisca’nın bonservisinin alınması için yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden atacağı kalkacağı öğrenildi.
Talisca, boş atmıyor
Talisca’nın 1,5 sezonda gol attığı maçlarda Beşiktaş rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlı formayla 22 maçta takımına gol kazandıran Brezilyalı yıldızın gol bulduğu maçlarda Beşiktaş 17 galibiyet, 5 beraberlik aldı.