Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırırken, Anderson Talisca gecenin kahramanıydı. Bütün spor yorumcuları ve eski hakemlerin de ortak görüşü Talisca’nın sayılmayan golünün nizami olduğuydu. Pazar akşamı biri sayılmayan gol olmak üzere 3 defa fileleri havalandıran Brezilyalı yıldız, Cenk Tosun’un transferi sonrası harıl harıl golcü arayan yönetime de âdeta “Gerek yok, ben varım” dedi. Maç içinde iki defa sakatlık yaşamasına rağmen harika bir performans sergileyen yıldız, teknik direktör Şenol Güneş’ten de büyük övgüler aldı. Antalyaspor maçının son anlarında çektiği bir şutu da direkte patlayan Talisca, siyah-beyazlı taraftarları da mest etti. Bu sezon 9 golü ve 3 asisti bulunan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezonki 17 gol ve 6 asistlik performansını da geçebileceğinin sinyallerini verdi.

Kritik adam

Bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’nın kritik maçlarda ipleri eline alması da dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız takımın gole ihtiyacı olan birçok maçta fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda 3-1 kazanılan maçta Porto’ya ilk golü atan Talisca, İstanbul’daki rövanşta da takımını mağlubiyetten kurtaran golü kaydetmişti. Almanya’da Leipzig filelerini havalandırarak 3 puanı getiren Brezilyalı yıldız, Süper Lig’de de kritik gollere imza attı. Kasımpaşa maçında Beşiktaş’ın lehine skoru 2-1’e getiren sambacı, Trabzonspor önünde ilk golü kaydetmiş, galibiyetle biten Göztepe deplasmanında da kilidi açan isim olmuştu. Ayrıca ara transfer döneminde ayrılacağı gündeme gelen Anderson Talisca’nın bonservisinin alınması için yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden atacağı kalkacağı öğrenildi.

Talisca, boş atmıyor

Talisca’nın 1,5 sezonda gol attığı maçlarda Beşiktaş rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlı formayla 22 maçta takımına gol kazandıran Brezilyalı yıldızın gol bulduğu maçlarda Beşiktaş 17 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Love’dan ısınma turları

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Eto’o ile ilgili bir temasın olmadığını, Vagner Love’u ise beğendiklerini belirterek “Kendini ispatlamış bir futbolcu. Takımına yaptığı katkı ortada” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Alanyaspor’la Love için 2,7 milyon avroya el sıkışıldığı da gelen bilgiler arasında.

Pepe ve Tosic müjdesi

Antalya’da 3 maçlık deplasman fobisini yenen Beşiktaş, cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmayan Pepe ve Tosic de dünkü idmanda yer aldı.