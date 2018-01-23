Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır."



Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin istifa etmelerini istemişti.