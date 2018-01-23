Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)  yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
"Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi  itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz istifa  ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi  kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına  sunacaktır."
 
Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetim  kurulu üyelerinin istifa etmelerini istemişti.