Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bristol kentinde Ashton Gate Stadı'ndaki rövanş maçında Manchester City 43. dakikada Leroy Sane ve 49. dakikada Sergio Agüero'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 64. dakikada Marlon Pack ve 90+4. dakikada Aden Flint'in attığı gollerle skoru 2-2'ye getirse de Manchester City, 90+6. dakikada Kevin De Bruyne ile skoru 3-2 yaptı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Sahasında oynadığı ilk müsabakayı da 2-1 kazanan Manchester City, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan karşılaşmanın 80. dakikasında Agüero'nun yerine oyuna dahil oldu.

Finalde Manchester City'nin rakibini, Arsenal ile Chelsea arasındaki maçın sonucu belirleyecek.