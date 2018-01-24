Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester ile 4,5 yıllığına anlaşan 29 yaşındaki Şilili futbolcu, İngiliz basınında yer alan iddialara göre haftada kazanacağı 500 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon 650 bin lira) geliriyle bu alanda zirveye çıktı. Sanchez’i 290 bin sterlinle Fransız Paul Pogba, 250 bin sterlinle Belçikalı Romelu Lukaku ve 220 bin sterlinle de İsveçli Zlatan Ibrahimovic takip ediyor.