Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde Rıza Çalımbay, kulübün ekonomik durumunu biliyor ama bir taraftan da gözünü yoldan alamıyor! Stoper ve gol atacak bir sol bek istediğini ve bunların Fenerbahçe maçına kadar olması adına dua ettiğini belirten Çalımbay duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Haber61 TV’nin canlı yayınına bağlanan Çalımbay “Ben Trabzon’da şunu gördüm. Yensen de yenilsen de eleştiriliyorsun” derken açılımını da şöyle yaptı: Bana çok iyi bir takım verilmedi. Motviasyonu olan bir takım almadım. Dağılmış, 9 puandak bir takımı aldım ve buraya geldik. Ben şunu istiyorum, eleştirsinler ama bir iki oyuncu alalım takımımızı hazır olsun ondan sonra eleştirsinler. Hocanın bazı sıkıntıları olduğunu da görsünler.



Novak 1 idmanla maça

Konya maçında Burak’ın sakat sakat zor oynadığını da ifade eden Çalımbay “İstediğim şeylerden biri şu bizde golcü yok. Nasıl yok? Bizde gol atarsa Burak, Rodallega atar. O yüzden ben iki futbolcu istiyorum. Böyle solda oynayabilecek gol atabilecek Burak’a yardımcı olsun diye. Bir de olursa stoper. Benim bir çok sıkıntım var şuan. 3. bir stoperim yok. Durica ve Uğur var. Hubocan cezalı, Mustafa sakat. Bunları kimse bilmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Novak’ı gördünüz, geldi çıktı oynadı. Başka kimse yok çünkü. Belkide ona da haksızlık yaptık 1 idmanla maça çıkardık ama orada oynayacak başka kimse yoktu” ifadesini kullandı.

Sakin olalım destek verelim

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının kendileri için şans olduğunu belirtirken taraftara da seslendi: Yukarıya gitmek için en iyi yol Fenerbahçe maçı. Bu maçı kazandığımız zaman çok iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Kazanırsak yolumuz açılacak. Taraftarımızın sakin bir şekilde bir saniye kopmadan desteğine ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor.”

Pazar sahada

Konya maçını sakat sakat bitiren Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre ciddi bir durumunun olmadığı ve Fenerbahçe maçında sahada olacağı açıklandı. Ve o Burak Yılmaz haftayı 2 golle tamamlayıp 16 gole ulaşarak krallık koltuğuna tek başına oturmuştu. Takipçilerinden Jahovic haftayı pas geçerken Gomis ise sakatlığı sebebiyle süre alamamıştı. Yılmaz’ın Fenerbahçe’ye karşı19 maçta 6 kere rakip fileleri havalandırdığını belirtelim.

Fenerbahçe biletleri satışta

Ligde pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi misafir edecek Trabzonspor’da bu kritik mücadelenin biletleri satışa çıktı. Fiyatlar 60 lira ile 425 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Bu arada Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce aldığı karar doğrultusunda bu karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.