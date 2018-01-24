Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Galatarasay ile şanslarının eşit olduğunu ifade eden Özdilek “Galatasaray’ın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Biz bu sene Atiker Konyaspor olarak üç kulvarda da oynamayı ciddi alışkanlık haline getiren bir takım konumundayız ve her hafta üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ligde de çok zor ve çetin geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor” dedi. Konyaspor devre arasında Yatabare, Emrullah ve Orkan’ı renklerine bağlamıştı.