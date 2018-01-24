Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Samuel Eto’o arasındaki flört ciddileşiyor. Teknik patron Fatih Terim’in forvet takviyesi talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın radarına, 36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu girdi.

Ancak Eto’o’yu takip eden tek kulüp Cim Bom değil. Son olarak Brezilya’dan Flamengo’nun tecrübeli golcüye 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro’luk dudak uçuklatan bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Samuel Eto’o’nun menaceri Wilfried De Happi ise “Oyuncum Türkiye’de kalmak istiyor. Önceliğimiz Türkiye’deki teklifler” diyerek, bu transferde Galatasaray’ın 1 adım önde olduğunu işaret etti. (Fanatik)