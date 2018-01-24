Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyerspor Eyüp Odabaşı Yönetim Binası önünde kulüp yöneticileri, futbolcular ve bir grup taraftarın da katıldığı basın açıklaması yapılırken, operasyonda şehit olan askerler için de dua edildi. Sarıyerspor Başkanı Saffet Akkoyun tarafından okunan ortak açıklamada, "Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan muvaffakiyetler dileriz. Her daim şanlı ordumuzun yanındayız. Bu güzel vatan için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden askerimiz var olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder şehit yakınlarının her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. Önce vatan, sonra vatan" ifadelerine yer verildi.

Serdar Kulbilge: "Dualarımız Mehmetçiklerimizle"

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Sarıyerspor’un kalecisi Serdar Kulbilge ise "Zeytin Dalı Operasyonu’nda Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz Türk milleti, güçlü bir devletiz. Bizi kimse yıkamaz. Kimse bölemez. Bunun üstesinden de şanlı ordumuz gelecektir. Dualarımız onlarla. Söyleyeceğim çok şey var. İnşallah en kısa sürede orada kimse kalmaz ve güçlü bir şekilde tekrar geri döneriz” şeklinde konuştu.

Kulbilge, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ve Türk askerinin bunun da üstesinden gelebileceğini aktararak açıklamasını noktaladı.