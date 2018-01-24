Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Celta Vigo Kulübü, geçici transfer bedelinin 200 bin avrosundan feragat etmiştir." ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibi, Celta Vigo ile Bongonda'yı bir yıllığına kiralamak için 400 bin avro karşılığında anlaşmıştı. Ayrıca Trabzonspor'un 25 Mayıs 2018'e kadar oyuncuyu 3 milyon avro karşılığında kadrosuna katma opsiyonu da bulunuyordu.