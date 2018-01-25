Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın en skorer ismi Eczacıbaşı VitrA’dan 28 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic oldu. Turuncu-beyazlılar etabın ikinci maçında, 8 Şubat Perşembe günü İtalyan ekibe konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4’lü finaller etabına yükselecek. Diğer sonuçlar: Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova-VakıfBank: 0-3, Efeler Ligi: Galatasaray HDI-Ziraat Bankası: 1-3, Arkas-İnegöl: 3-0.