Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zafer Kalaycıoğlu’nun takımı deplasmanda F.Bahçe’yi 76-65 mağlup etmiyi bildi. McBride 17 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken bu oyuncuya Eldebrink (14), Lavender ve Gruda 10’ar sayıyla katkı verdi. F.Bahçe’ye Verameyenka’nın 19 sayısı yetmedi. Diğer sonuçlar: G.Saray-D.Kursk: 67-92. Avrupa Kupası: Szekszard-Hatay BB: 74-76.