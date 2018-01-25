Normal süresi 59-59 biten maçta temsilcimiz uzatma periyodunda 13 sayı bulurken iyi savunmasıyla rakibinin 6 sayısına izin verdi. Beşiktaş’ta Strawberry 15, Clark 13, Weems 12 sayıyla zaferde pay sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi: BK Ventspils-Gaziantep B.: 91-103, Banvit-Radom: 74-64, Avrupa Kupası: Egis-Büyükçekmece: 73-71, EuroCup: ALBA Berlin-Darüşşafaka: 66-79, Gran Canaria-Galatasaray Odeabank: 76-87.