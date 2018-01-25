Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA’ya üye 55 ülke federasyonun da katılacağı Uluslar Ligi’nde gruplar belli oldu. B Ligi 2. Grup’ta yer alan A Millî Futbol Takımımız, İsveç ve Rusya ile eşleşti. İsviçre’nin Lozan şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminde ülkemizi TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil etti. B Ligi’nde mücadele edecek ay-yıldızlılar, grubunu ilk sırada tamamlaması hâlinde 2020’de oynanacak sonraki turnuvada A Ligi’ne yükselecek.



A Ligi’nde kupa var

Millîler grubunu üçüncü sırada tamamlaması hâlinde ise 2020’deki turnuvada C Ligi’nde mücadele edecek. UEFA Euro 2020’ye katılma hakkı gösteremeyen ve Uluslar Ligi’nde en çok puanı toplayan ilk dört takım ise kendi arasında play-off oynayacak ve bu play-off mücadelesi sonrası bir takım daha Euro 2020 bileti kazanacak. Uluslar Ligi’nde kupanın sahibi ise A Ligi’nde mücadele eden takımlardan biri olacak. A Ligi’ndeki dört grubun lideri, Haziran 2019’da şampiyonu belirleyecek Uluslar Ligi Finalleri’nde karşı karşıya gelecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke ise Aralık 2019’da mücadele edecek.

Rusya yükselişte İsveç ise bir ekol

A Millî Futbol Takımımız’ın Uluslar Ligi’ndeki rakiplerinden Rusya, 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle son yıllarda futbolda önemli bir gelişim kaydetti. Stanislav Cherchesov’un öğrencilerinin kupada gruptan çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Millîler’in 5 Haziran’da özel maçta da karşı karşıya geleceği Rusya’nın en büyük gol silahı Krasnodar’da oynayan Fedor Smolov. Rusya, Brezilya asıllı devşirme Mario Fernandes’in yanı sra, Alan Dzagoev, Igor Akinfeev ve Igor Smolnikov gibi önemli oyunculara sahip. Dünya Kupası play-off turunda kupanın gediklililerinden İtalya’nın safdışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken İsveç ise Zlatan İbrahimovic sonrası yeniden yapılanma sürecine girdi. Jan Andersson’un takımında Emil Forsberg ve Victor Lindelöf gibi dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra Marcus Berg, Martin Olsson, Ola Toivonen gibi tecrübeli oyuncular da yer alıyor.