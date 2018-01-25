Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırslı olduğu görülen oyuncuyla yakından ilgilenen teknik direktör Samet Aybaba “Böyle kaliteli futbolcuların ülkemize gelmesinden mutluyuz. Yıllarca bunu savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şeyler öğrensin. Şimdi bizim genç ve yerli oyuncularımıza da görev düşüyor. Onlar da kendilerini biraz geliştirecekler” dedi.