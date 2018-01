Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fatih Terim yönetimindeki futbol takımı yoluna dolu dizgin devam etse de, camiaya vitrinde görünmeyen bir kaos hakim. Baskın seçim yaparak, 3 yıl daha koltuğunu korumayı hedeflerken bir anda başkanlıktan olan Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’e görevini devretse de kaybettiğini kabullenmekte zorlanıyor. Hem Özbek hem de kurmaylarının içine girdikleri şok devam ederken, eski yönetim cephesinden felaket senaryoları çiziliyor. Kulislerde Mustafa Cengiz ve ekibinin mali problemleri yönetemeyeceği, sportif anlamda da idarecilik yapmakta zorlanacakları, sorun yaşayacakları dillendiriliyor. Dursun Özbek’e en yakın kurmaylarından biri ise “Cenk Ergün de Florya’dan gitti. Bakalım artık Bafetimbi Gomis’i kim idare edecek?” şeklinde ifadeler kullanarak Fransız yıldızın problemli bir futbolcu olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor.



“Bu mu Galatasaraylılık!”

Terim geldikten sonra Florya’dan, Seyrantepe’ye çekilen Cenk Ergün ise şu an için kulüpteki profesyonel görevini sürdürdüğünü ifade edip “Belge, evrak işleriyle uğraşıyorum. Gelecekte ne olur şu an için bilemem” ifadelerini kullandı. Eski yöneticiler ve Dursun Özbek’e yakın cephe olumsuz bir tablo çizerken, yeni yöneticiler bu durumdan çok rahatsız. Mustafa Cengiz’in kurmayları, eski yönetimin mali tabloları şeffaf şekilde önlerine koymadıklarından şikayet ederek “Önümüzde ne var göremiyoruz. Bizden her şeyi saklıyorlar. Borç olarak divanda basına verilen borç bilgisi verildi. Bu mu Galatasaraylılık?.. Düşman gibi görüyorlar. Hani aynı çatı altındaydık. Seçilir seçilmez ‘Fatih Terim’i istemiyorlar’ diye yaygara kopardılar. Biz Fatih Terim dışında kimseyle çalışmak istemiyorduk zaten” diye sitemde bulundular.

Son dakika severiz

Mustafa Cengiz’in başkan seçilmesinin ardından Sportif AŞ’de Burak Elmas ile birlikte göreve getirilen Abdürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu: Fatih Terim’le bizim dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır. Hocamızla her gün konuşuyoruz. Transfere daha 5 gün var. Hep son günlerde bomba patlatmayı sever, son günde patlatırız Allah’ın izniyle. İçeriden haber sızdıran, ekmeğini yiyip de Galatasaray’a zarar veren, Galatasaray’ı satan o zihniyetler artık olmayacak. Statta 70 üzerinde boş loca var. Localarımızla ilgili bir kampanya yapacağız. Uzun süreli loca alanı üye de yapabiliriz. Ben de locamı 5 yıl daha uzatacağım ve 2 milyon liraya yakın ödeme yapacağım.

Gomis üzüntülü

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçında sakatlandığından dolayı oynayamadığını belirterek, “Bazı insanların ödeme problemi yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı” dedi.



Carole yine gündemde

Sol bek transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray’da Lionel Carole ismi gündeme geldi. Sezon başından Sevilla’ya kiralık olarak gönderilen, Fransız futbolcu için, İspanyollarla yeniden temasa geçileceği öğrenildi.



Riera futbola veda etti

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Albert Riera, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. İspanyol oyuncu, sarı-kırmızılı formayla iki defa Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ismini unutulmazlar arasına sokmayı başarmıştı.