Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın golcü transferinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazı formayı giyecek olan yeni transfer iki isimden biri olacak: Vagner Love, Samuel Eto’o... Yönetim ilk olarak İngiltere’ye gitmiş ve Leicester City’den İslam Slimani ve West Ham United’dan Javier Hernandez ile görüşmüştü. Ancak iki yıldızın da kulüpleri Beşiktaş’ın kiralık teklifini kabul etmemişti. Bunun üzerine yerel pazara dönen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi başkanı Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş’in onayı doğrultusunda Vagner Love için harekete geçmişti. Düne kadar her şey yolundaydı ve Brezilyalı golcünün imza atması an meselesiydi. Beşiktaş’a gelmek için idmana bile çıkmayan Love için Alanyaspor son dakikada fiyat yükseltti. Akdeniz ekibinin 4 milyon avro istemesi sebebiyle transfer şimdilik rafa kalkmış durumda.



Güneş de ‘Love’ dedi

Siyah-beyazlı yöneticiler Love transferinde yaşanan beklenmedik gelişme sonrasında rotayı Samuel Eto’o’ya döndürdü. Kamerunlu golcü geçen sezon devre arasında Beşiktaş’la anlaşmış ancak son dakikada dönemin Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün isteği üzerine takımında kalmıştı. Başkan Fikret Orman’ın bu durum yüzünden ‘Kulübün kapısından giremez’ dediği Eto’o ile geçmişte yaşanan sıkıntıların giderildiği de gelen bilgiler arasında. Eto’o için Antalyaspor yöneticilerinin nabzının yoklandığı ifade edildi. Ara transfer döneminin bitimine 6 gün kala Love ya da Eto’o’dan birinin transferine kesin gözüyle bakılıyor. Şenol Güneş’in Love transferinde ısrarcı olduğu ve yeni golcünün takıma bir an önce katılmasını istediği öğrenildi.



Demba Ba tamam ama!

Öte yandan siyah-beyazlılar alternatifler arasında tuttuğu Demba Ba’yla anlaştı. Senegalli yıldızla anlaşmanın 1,5+1 yıl şeklinde 2,5 senelik olduğu öğrenildi. Fakat yönetim futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere Konya’da oynaması şartıyla anlaştı. Sakatlığının geçtiğine dair raporlarını iletmesine rağmen Başkan Fikret Orman ve yöneticilerinin kafasında ‘performansına ait soru işaretlerini’ bir türlü gideremeyen Ba’nın Beşiktaş’ı kaybetmemek adına bu teklifi kabul ettiği sızan haberler arasında. Yönetim futbolcunun bu sezonki performansını mercek altında tutacak ve lig bitiminde kesin kararını verecek.

Vida’nın aile saadeti

Beşiktaş’ın yeni stoperi Domagoj Vida, transferinden bu yana yaşadıkları hakkında konuştu. BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Hırvat oyuncu, takıma çabuk adapte olduğunu belirterek, “Beşiktaş’ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Uzun yıllardır burada oynamış gibi kendimi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi. Vida, tek kelime olarak verdiği cevaplarda; Şenol Güneş için “Beyefendi”, Pepe için “Şampiyon”, Mitrovic için “Geleceğin oyuncusu”, Quaresma için “Rüzgâr” ve Negredo için “Güçlü” ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan 2022’ye uzadı

Beşiktaş başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzattı. Tolgay’ın önümüzdeki sezon sona erecek sözleşmesi yapılan yeni anlaşma ile 2022’ye çekildi, ki bu Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde de işlendi. Tolgay Arslan 2014-2015 sezonunun devre arasında Hamburg’tan transfer edilmişti. Bir çok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Tolgay yeni imza ile 4,5 yıl daha Beşiktaş’ın formasını giyecek.

Mitrovic gidiyor

Siyah-beyazlılarda stoper bölgesine Vida’nın katılmasının ardından gözler Mitrovic için gelen teklife çevrildi. Hırvat oyuncunun Belçika’dan Gent takımına kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi. Görüşmelerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanması ve Mitrovic’in Gent’e kiralanması bekleniyor.



Q7: Saçmalamayın

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Negredo ile aralarında problem yaşadıklarına dair çıkan haberlere tepki göstererek, “Lütfen saçma sapan konuşmayı bırakın. Bu kadar yalan varken her şeye inanmayın” ifadelerini kullandı.



Orman’a çifte destek

Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a destek vereceklerini belirterek, “Orman’ın, Kulüpler Birliği’ne yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz” dedi. Karabük Kulübü de Orman için bir destek bildirisi yayınladı.